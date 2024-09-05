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MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç, etkisiz hale getirildi

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#MIT#Operasyon#PKK/YPG
MİTten nokta operasyon: PKK/YPGnin sözde sorumlularından Metin Dinç, etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:48

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG’nin sözde Asayiş Genel Sorumlusu 'Dijwar Tekoşin' kod adlı Metin Dinç’i Suriye/Kamışlı’da gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG 2015 yılında katılan Metin Dinç, örgüt adına Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ediyordu. Bu nedenle MİT’in hedef listesindeydi.
Terörist Metin Dinç, MİT’in 2023 yılında düzenlediği bir operasyonla etkisiz hale getirilen sözde Asayiş Genel Sorumluları Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN ve Suriye Uyruklu Eymen Coli’nin yerine sözde Asayiş Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT’in saha ajanlarının istihbari çalışmaları neticesinde Dinç’in son olarak Kamışlı’da olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edilmeye başlanan Metin Dinç’e operasyon düzenlenmesi için uygun an beklendi. Anb an takip edilen Dinç, uygun şartların oluşması ile düzenlenen nokta operasyonla Kamışlı merkezinde etkisiz hale getirildi.

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#MIT#Operasyon#PKK/YPG

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