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MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'li terörist Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Terör#Kamışlı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 09:34

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da, MİT'in düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi.

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MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlularını etkisiz hale getirmeye devam ediyor. MİT, Kamışlı'da terör örgütü PKK-YPG’nin Amude-Derbesiye Eyaleti sözde genel sorumlusu “Rezan Cavit” kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun Irak, İran ve Suriye'deki yankıları devam ederken bu sefer de terör örgütünün sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi “Dijvar Silopi” kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

MİTten nokta operasyon PKK/YPGli terörist Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

SINIR HATTINDA EYLEM TALİMATLARINI O VERİYORDU

Güvenlik güçlerine yönelik sınır hattında taciz atışları, havan atılması şeklinde terör örgütü PKK/YPG'nin eylem talimatlarını verdiği de öğrenilen terörist Yağan’ın, geçmişte çok sayıda şehit verilen eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu da tespit edildi. Son dönemde Suriye'den sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik saldırı talimatlarını verdiği de tespit edilen Yağan, MİT’in nokta operasyonu ile Kamışlı’da etkisiz hale getirildi.
MİTten nokta operasyon PKK/YPGli terörist Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

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#MİT#Terör#Kamışlı

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