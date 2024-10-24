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MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı terörist Serkan Nazlier etkisiz hale getirildi

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#MİT#TERÖR#TERÖRİST
MİTten nokta operasyon PKK/KCKlı terörist Serkan Nazlier etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 14:37

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i operasyonla etkisiz hale getirdi

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Türkiye’de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK’lı Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak’ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT’in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

Terörist Serkan Nazlier'in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi.

Adım adım izlenen PKK/KCK’lı Nazlier'e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. MİT, 2019 yılında kurulan sözde Hakkari Eyaleti’ndeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sefkan Amed kod Serkan Nazlier'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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#MİT#TERÖR#TERÖRİST

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