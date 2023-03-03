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MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK’lı terörist Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi

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#MİT#Terör#Sincar
MİTten nokta operasyon PKK/KCK’lı terörist Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 09:05

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK’nın sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'taki üslerine yönelik terör eylemlerine katılıp, Sincar'da MİT'e karşı faaliyetlerin liderliğini yaptığı belirlenen, PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar askeri kanat sorumlusu Saad Ali Bedel, 'etkisiz hale getirilecek kritik hedefler' listesine dahil edildi. MİT'in Irak Sincar'da görevli saha ajanları, Saad Ali Bedel'in faaliyetlerini takip etmek üzere görevlendirildi.

Sincar'da Yezidi halk ile iç içe yaşayan Saad Ali Bedel hakkında bir süre bilgi toplandıktan sonra operasyon için uygun zaman beklendi. Bedel'in, TSK'nın, Musul Başika'daki üs bölgesine yönelik yeni eylem planladığının öğrenilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Bedel, Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİTten nokta operasyon PKK/KCK’lı terörist Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi

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Saad Ali Bedel, 'YBŞ Antiterör' adlı özel birliğin sorumlusu olarak MİT'e karşı yürütülen faaliyetleri yönetmesinin yanı sıra TSK'nın Başika Gedu Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıları komuta etti. Terörist Bedel, YBŞ'nin sözde diplomasi sorumlusu olarak bölgede nüfuzlu yapılarla ilişki kurup, örgütün Sincar'da yeni kazanımlar elde etmesini sağladı.

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