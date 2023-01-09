MİT'ten nokta operasyon! 'Fırat Neval' kod adlı Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MLKP’nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu Fırat Neval kod adlı Özgür Namoğlu’nu, Suriye Haseke’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Suriye’den, MLKP’nin Türkiye’de faaliyet yürüten silahlı kanadı FESK’e aktarılan ve Türkiye’de eylem arayışında olan tüm örgüt kadrolarını, 2016 yılından itibaren suikast ve sabotaj konularında bizzat eğiten Fırat Neval kod Özgür Namoğlu, MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

Terör örgütü MLKP’nin silahlı kanadı FESK’in Suriye Sorumlusu olan Özgür Namoğlu, Irak’a gönderilerek PKK’dan özel eğitim alan bir kadroydu. İlk olarak 2008 yılında Avrupa'da faaliyet yürütmeye başlayan terörist, Irak Gara bölgesine geçerek suikast, sabotaj, teknik ve çeşitli askeri eğitimler aldı.

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Eğitimi akabinde PKK ile birlikte Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüttü. Irak’tan Suriye’ye 2016 yılında geçen terörist, MLKP tarafından Türkiye’ye eylem yapmak üzere gönderilen FESK mensuplarının Suriye’de eğitildiği Şengül Boran Akademisinin Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Haseke’de MLKP mensuplarının arasına sızma geçekleştiren saha ajanları tarafından takip edilen terörist, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.