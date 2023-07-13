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MİT'ten nokta operasyon... Edip Temiz etkisiz hale getirildi

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#MİT#TERÖR#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 14:40

MİT düzenlediği operasyon ile terör örgütü PKK'nın sözde Özel Güç Hücresi Kandil sorumlusu Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

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MİT, PKK’nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Edip Temiz'i etkisiz hale getirdi. Geçmiş dönemde terör örgütünün özel güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu.

Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren Edip Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle söz de Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.

MİTten nokta operasyon... Edip Temiz etkisiz hale getirildi

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PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

MİTten nokta operasyon... Edip Temiz etkisiz hale getirildi

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Edip Temiz’in faaliyetleri adım adım takip edildi.

OPERASYON İÇİN EN DOĞRU AN SEÇİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Edip Temiz, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

MİTten nokta operasyon... Edip Temiz etkisiz hale getirildi

Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Edip TEMİZ etkisiz hale getirildi.

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#MİT#TERÖR#Suriye

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