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MİT’ten ‘nokta’ atışı: ‘Çukur’un planlayıcıları öldürüldü

#MİT#PKK#Terör
MİT’ten ‘nokta’ atışı: ‘Çukur’un planlayıcıları öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Kuzey Irak’ta düzenlediği operasyonda, 2015’te Şırnak-Cizre ve Silopi’de gerçekleştirilen “Çukur-barikat” eylemlerini planlayan PKK/KCK’lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, yerel istihbarat kaynakları tarafından yakın takibe alınan “Gelhat” kod adlı Renas Ermeğan ile “Merhas” kod adlı Nevzat Durmuş, Kuzey Irak’ta nokta operasyonuyla öldürüldü.

LOJİSTİK DE SAĞLIYORLARDI

PKK’nın şehir yapılanması olan YPS içinde de faaliyet gösteren teröristlerden Renas Ermeğan, 2015’te Şırnak-Cizre ve Silopi’de gerçekleştirilen çukur-barikat eylemlerinde güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak biliniyordu. Nevzat Durmuş da terör örgütünün 2015’te Şırnak-Beytüşşebap’a düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer alan isimlerden biriydi. İki terörist ayrıca PKK’nın Suriye ile Irak arasındaki geçiş ve lojistik destek faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumluydu.

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#MİT#PKK#Terör

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