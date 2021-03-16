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Haber Giriş: 16.03.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

MİT'ten nefes kesen operasyon! Terörist İbrahim Babat işte böyle yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Operasyonun detaylarını CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

Alınan bilgiye göre, MİT ekibi, Suriye'deki nokta operasyonuyla terörist Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan operasyon hakkında şu detayları paylaştı:

PKK’nın Suriye kolu PYD’nin sözde tugay komutanı Şeh Guyi kod adlı İbrahim Babat, MİT’in gece yarısı gerçekleştirdiği nokta operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Operasyonun detaylarını harita üzerinden aktaralım isterseniz.

MİTten nefes kesen operasyon Terörist İbrahim Babat işte böyle yakalandı

Öncelik gördüğünüz kısımda PKK’nın kontrolündeki bölge sarı ile ifade ediliyor. İbrahim Babat’ın aracının bulunduğu nokta ise Türkiye sınırına yaklaşık bir saatlik uzaklıkta. MİT personeli gece yarısı sızarak bu noktaya intikal etti. Babat aracı ile sınır halindeyken MİT operasyonuyla yakalandı. Aracını kendisi kullanıyordu, teknik ve fiziki olarak takip ediliyordu. Operasyon esnasında SİHA ile takip ediliyordu. SİHA ile etkisiz hale getirilebilirdi, ancak MİT operasyonuyla canlı yakalandı. Türkiye’ye getirilerek sorgulanması öncelendi.

ARACI İMHA EDİLDİ

Kendi kullandığı aracıyla sınıra yakın bir noktaya dikkat çekmeden getirdi. Daha sonra MİT aracına geçilerek Babat’ın araca imha edildi. Sorgusu devam ediyor. 2011’de Cizre’de katıldı terör örgütüne. Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerine devam ediyordu. Sözde Ayn- İsa sorumlusuydu. Sözde tugay komutanıydı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

İfadesinde dikkat çeken bilgiler verdi. Terör örgütünün, TSK’ya ait karakol ve üslerine yönelik saldırı planlarını deşifre etti. İtiraflar doğrultusunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Teröristin sorgusu devam ediyor.

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