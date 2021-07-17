MİT'ten nefes kesen operasyon! PKK bombacıları havadan vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına yenisini ekledi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, saklandıkları mağaralar dışına adım atamayan sözde üst düzey örgüt mensuplarının, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla eylem talimatları verdiği bilgisine ulaştı.

PATLAYICILARLA HAVAYA UÇTULAR

Bu kapsamda “Dewran Gilidax” kod adlı Emrah Yıldızer ile “Andok Oramar” kod adlı Barış Soydan’ın Duhok kırsalında, Türkiye’ye sokulup güvenlik birimlerine karşı kullanılmak amacıyla EYP’ler ve değişik bomba tuzakları hazırladıkları belirlendi. Yerleri tespit edilen 2 terörist aralıksız takip edilerek, operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi. Teröristler geçen 4 Nisan’da, ürettikleri patlayıcıları Türkiye’ye göndermeye çalıştıkları sırada Duhok kırsalında düzenlenen hava harekatı ile hazırladıkları patlayıcılarla birlikte etkisiz hale getirildi.

ÖNCE SURİYE, SONRA IRAK

PKK’nın yurtiçi eylemlerinde faal olan Emrah Yıldızer’in, Türkiye’den kaçarak önce Suriye’ye, 2018 yılında da Kuzey Irak’a geçtiği belirlendi. PKK’nın Türkiye’ye yönelik eylemlerini planlayan sözde özel güç unsurları içinde patlayıcı ve sabotaj eğitimleri alan Yıldızer, eylem gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye sokulması planlanan örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarının temininden de sorumluydu. Barış Soydan’ın da eylem için Yıldızer tarafından özel olarak seçildiği tespit edildi.

İRTİBAT SIKINTISI

Güvenlik kaynakları, “PKK’nın sözde komuta kademesi ile eylemci kadrolar arasında büyük bir irtibat sıkıntısı yaşanıyor. Operasyonlar nedeniyle saklanmak zorunda kalan üst düzey örgüt mensupları, kadrolar üzerinde hakimiyetini gün geçtikçe kaybediyor. Irak’ta örgütün yaşadığı lojistik sıkıntısı kadrolarda kopmaya neden olduğu gibi örgütü eylem yapamaz hale getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

KANDİL’E DARBE

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan, 3'ü 'Kandil kadrosu'ndan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler, Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, harekete geçti. Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı. Tel Rıfat'ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün 'Kandil kadrosu'ndan 3 terörist öldürüldü. Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi. (DHA)

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