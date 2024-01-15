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MİT'ten Metina'da nokta operasyon: PKK'lı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 09:55

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son olarak 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

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MİTten Metinada nokta operasyon: PKKlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

BİRÇOK SALDIRIYA KATILDI

Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında birçok saldırıya katıldı.

Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı planlayarak bizzat katıldı.

MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı.

MİT’in saha ajanları PKK’lı Mercen'in Metina’da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alındı. MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı.

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Hülya Mercen'in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT’e haber verdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi. 


MİTten Metinada nokta operasyon: PKKlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

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#MİT#PKK#Operasyon

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