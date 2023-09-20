MİT’ten Menbiç’te nokta operasyon

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MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırılar ile Türkiye’de eylem yapmak için eğitilen teröristlere komuta eden Uman Derviş’i hedef listesine aldı. Saha ajanlarıyla yakın takibe alınan Derviş’in Suriye’nin Menbiç bölgesinde çalışmalarını yürüttüğü belirlendi. Yeri tespit edilen terörist, yapılan nokta operasyon ile öldürüldü. Terör örgütü YPG-YPJ’nin sözde Menbiç sorumlusu olan Derviş aynı zamanda PKK’nın Türkiye’deki metropollerde eylemler yapmak için kurduğu “PKK-Şehit Salih Metropol Birimi” sorumlularındandı. Burada eğitilen teröristlerin bağlı olduğu Derviş, Suriye’den Türkiye’ye yönelik yapılması planlanan eylemleri de organize ediyordu.

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SUİKAST EĞİTİMİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Uman Derviş, PKK’nın kırsal kadrolarına 1998 yılında katıldı. PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi eğitimler aldı. 2021’de Suriye’ye geçerek sözde Menbiç eyaleti genel sorumlusuydu.