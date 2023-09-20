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MİT’ten Menbiç’te nokta operasyon

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#MİT#Suriye#Uman Derviş
MİT’ten Menbiç’te nokta operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:00

MİT, Suriye’nin Menbiç bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü YPG-YPJ’nin sözde Menbiç sorumlusu, “Sara, Şervin Derik, Şervin Serdar” kod adlarını kullanan Uman Derviş’i etkisiz hale getirdi.

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MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırılar ile Türkiye’de eylem yapmak için eğitilen teröristlere komuta eden Uman Derviş’i hedef listesine aldı. Saha ajanlarıyla yakın takibe alınan Derviş’in Suriye’nin Menbiç bölgesinde çalışmalarını yürüttüğü belirlendi. Yeri tespit edilen terörist, yapılan nokta operasyon ile öldürüldü. Terör örgütü YPG-YPJ’nin sözde Menbiç sorumlusu olan Derviş aynı zamanda PKK’nın Türkiye’deki metropollerde eylemler yapmak için kurduğu “PKK-Şehit Salih Metropol Birimi” sorumlularındandı. Burada eğitilen teröristlerin bağlı olduğu Derviş, Suriye’den Türkiye’ye yönelik yapılması planlanan eylemleri de organize ediyordu.

MİT’ten Menbiç’te nokta operasyon

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SUİKAST EĞİTİMİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Uman Derviş, PKK’nın kırsal kadrolarına 1998 yılında katıldı. PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi eğitimler aldı. 2021’de Suriye’ye geçerek sözde Menbiç eyaleti genel sorumlusuydu.

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#MİT#Suriye#Uman Derviş

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