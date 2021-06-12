MİT’ten Mahmur’a 2. operasyon

Adır’ın 5 Haziran’daki operasyonda öldürülen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli faaliyet içinde olduğu tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan Adır, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusuydu. Mahmur Kampı’ndaki faaliyetlerinden önce PKK/KCK’nın Süleymaniye sorumluluğunu yapan Hasan Adır, uzun süre önce MİT tarafından yakın takibe alındı.

Kamp sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskı yaptığı tespit edilen terörist, Mahmur Kampı’nın mücavir alanında nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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