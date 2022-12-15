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MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin 2 sözde yöneticisi öldürüldü

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#MİT#Operasyon#PKK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 10:18

MİT'in Kuzey Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG'nin 2 sözde yöneticisi Songül Tarıncı ve Osman Mutlu öldürüldü.

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MİT, Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu Roza Kod Songül Tarıncı'yı etkisiz hale getirildi.

Songül Tarıncı, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içerisinde çeşitli görevler aldı. 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katılan Songül Tarıncı, silahlı eğitimlerini tamamlaması akabinde Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan Songül Tarıncı etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

Songül Tarıncı, 2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev aldı. Suriye'den, Irak Gare'ye görevlendirilen Songül Tarıncı, örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimleri verdiği Apollo Akademileri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı.

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Gare alanında bulunan MİT ajanları, Songül Tarıncı'nın örgütsel yaşantısına sızdı. Songül Tarıncı, beraberinde iki korumasıyla birlikte intikal ettiği esnada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Akabinde Suriye/Amude'de PKK/YPG mensubu Dilxwaz Agir kod Osman Mutlu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Osman Mutlu, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerimize yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği için MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Osman Mutlu, alınan haberler ile yerinin tespit edilmesi üzerine MİT tarafından Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda beraberinde bir korumasıyla birlikte patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

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#MİT#Operasyon#PKK

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