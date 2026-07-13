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MİT'ten kritik operasyon: Sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye’ye getirildi

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#MİT#DEAŞ#Talip Güler
MİTten kritik operasyon: Sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 10:16

MİT, DEAŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen "Türkiye Vilayeti" yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Talip Güler ifadesinde terör örgütü DEAŞ adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti.

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MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler’in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ’ın sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” ve DEAŞ / Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler’in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT’in düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirilmişti.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler’in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye’ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler’in Suriye’deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.

Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler’in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirilmesi sağlandı.

MİTten kritik operasyon: Sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye’ye getirildi

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TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİ İTİRAF ETTİ

MİT’in yakalayarak Türkiye’ye getirdiği Talip Güler ifadesinde; "Türkiye’deki radikalleşme sürecine, Kaçak yollarla Suriye’ye geçişi ve DEAŞ’a katılımına, Geçmiş dönemde DEAŞ’ın Türkiye Valisi / Faruk Ofisi finans sorumlusu olarak görev yapan Kasım Güler ile birlikte DEAŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine", ilişkin detayları anlattı.

MİT tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlanmaya devam etmektedir.

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#MİT#DEAŞ#Talip Güler

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