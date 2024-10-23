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MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon: PKK'nın Rusya yapılanmasındaki isim yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Operasyon#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 10:07

MİT ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı IUSUBOV’u yakaladı.

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MİT, 2020 yılından itibaren peşinde olduğu PKK/KCK Rusya yapılanması mensubu Barı Iusubov'un Antalya'da kaldığı adresi tespit etti. MİT ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa geçekleştirdiği operasyon sonucu Iusubov yakalandı. Barı Iusubov, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Barı Iusubov'un Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Irak Mahmur Kampı'nda PKK/KCK terör örgütü adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. Iusubov'un, örgütün üst düzey mensupları ile yakın teması bulunduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı öğrenildi.  

MİT ve Emniyetten kritik operasyon: PKKnın Rusya yapılanmasındaki isim yakalandı

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#MİT#Operasyon#PKK

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