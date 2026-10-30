MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye getirildi

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; DEAŞ'lı terörist Uğur Bahadır, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek 2024 yılında örgüt bünyesine katıldı. Bahadır'ı örgüte yönlendiren Türk kökenli kişinin ise 2025 yılının başında yakalanan 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi. Ayrıca terörist Bahadır'ın, 2026'nın başında yakalanan ve DEAŞ bünyesinde medya biriminde faaliyet yürüten 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı ile Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ettiği tespit edildi.

DEAŞ KAMPLARINDA FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ BELİRLENDİ

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ'lı terörist Uğur Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı, Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek DEAŞ adına verilen görevleri icra ettiği belirlendi. Ardından, 'Abdullah' kod adlı teröriste yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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ÖRGÜTSEL FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VERDİ

Terörist Bahadır ifadesinde; Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimlere, DEAŞ adına kendisine verilen görevlere, DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan alanında yürüttüğü örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgileri verdi