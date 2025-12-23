MİT’ten kritik operasyon! DEAŞ’ın intihar eylemcisi yakalandı

Haberin Devamı

MİT, yaptığı istihbari çalışmalarda Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli ‘Yahya’ kod adlı Mehmet Gören’e ulaştı. Yapılan detaylı çalışmalarda Gören’in DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği belirlendi. Ayrıca Gören’in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt mensuplarının aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye’ye getirilerek tutuklanan ‘Abu Yasir AL Turki’ kod adlı Özgür Altun ile birlikte çalıştığı ortaya çıkarıldı. İstihbari çalışmaların ardından Mehmet Gören takibe alındı.

TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

DEAŞ yöneticisi Gören’in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı belirlendi ve güncel konumu tespit edildi.

MİT ekibinin de katıldığı operasyonda Gören, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan Gören’in Türkiye başta olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Avrupa’da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmak için plan yaptığı bilgisine ulaşıldı.

EYLEM İÇİN TALİMAT ALDIM

Türkiye’de ifadesi alınan Gören, “Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile bağlantılı olduğunu, DEAŞ bünyesinde silahlı ve dini eğitim aldığını, intihar eylemi yapmak üzere tebliğ aldığını” söyledi. Gören’in verdiği bilgiler doğrultusunda DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planları, örgüte eleman kazanma yöntemleri ve hücreleri deşifre edildi.

YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ HÜCRELERİNE BASKIN

MİT ve Emniyet, alınan bilgiler doğrultusunda DEAŞ’a karşı harekete geçti. Yılbaşı öncesi DEAŞ hücrelerine ortak operasyonlar başlatıldı. Bu kapsamda DEAŞ ile bağlantılı ve daha önceleri de DEAŞ saflarına katılan kişiler takibe alındı. DEAŞ’ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu’na bağlı hareket eden örgüt mensupları da deşifre edildi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde ek önlemler alındı. Şehir giriş-çıkış yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araç ve kişilere karşı da başta tüm birimlerden dikkatli olunması istendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 19 Aralık’ta sosyal medyadan operasyonlara ilişkin şu bilgileri vermişti: “32 ilde DEAŞ’a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık. Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarımızda yakalandı. İlk etapta 10’u tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.”