‘MİT’ten kriptolu iş çağrısı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, MİT bünyesinde kariyer yapma hayali kuran gençlere yönelik kariyer videosu yayınladı. MİT’in ‘Bu kariyer bir hayal ürünü değil’ ana temalı kariyer videosu, cep telefonuna ‘MİT personel alacak’ son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin MİT’te çalıştığını hayal etmesiyle başlıyor. Videoda, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiriyle nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor. Farklı çalışma konularının tek bir amaç için ortak bir çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor. MİT, yeni videosuyla istihbarat uzmanı, analist, dil uzmanı, mühendis/teknik personel, İHA personeli, takip memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor. Videoda teşkilat içinde yer alan her kadronun, her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor.

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ŞİFRELİ SEZAR

- Videoda kriptolojiye de yer aldı. Gençlere ‘Sezar şifreleme’ ve ‘HTML kodlama’ yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verildi. Ayrıca, videoda mesajın bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı ‘25’inci kare’ tekniği de kullanıldı.