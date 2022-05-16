MİT’ten Kobani’de nokta operasyon

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Uzun bir teknik takiple tam noktayı belirleyen MİT, başarılı bir operasyonla Üstek’i etkisiz hale getirdi.

KANLI EYLEMLERE KATILMIŞTI

Üstek’in 1991’de Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 yılında Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine tarihte evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına katıldığı için uzun yıllar Türkiye’de cezaevinde yattığı bildirildi.

MSB: 10 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.