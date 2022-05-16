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MİT’ten Kobani’de nokta operasyon

#MİT#PKK#Kobani
MİT’ten Kobani’de nokta operasyon

MİT, 2015-2016 yıllarında Şırnak’taki hendek-barikat eylemlerine PKK/YPS mensubu olarak katılan ve bu eylemlerde polis ve asker şehit ettiği için arama kaydı bulunan Hayri kod isimli Ekrem Üstek’in Ayn El Arab’ta (Kobani) saklandığını tespit etti.

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Uzun bir teknik takiple tam noktayı belirleyen MİT, başarılı bir operasyonla Üstek’i etkisiz hale getirdi.

KANLI EYLEMLERE KATILMIŞTI

Üstek’in 1991’de Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 yılında Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine tarihte evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına katıldığı için uzun yıllar Türkiye’de cezaevinde yattığı bildirildi.

MSB: 10 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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#MİT#PKK#Kobani

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