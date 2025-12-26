MİT'ten kişisel verilere erişim sağlayan şebekeye operasyon

Haberin Devamı

MİT'in siber casusluk operasyonuna ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan şu sözlerle paylaştı:

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonu neticesinde kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayan siber casuslara yönelik bir çete çökertilmiş oldu, MİT koordinesinde. Sibel Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK'ın müşterek çalışmasıyla bu operasyon gerçekleştirildi.

4 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verileri yetkisiz erişim sağlamaya çalışan yasa dışı yapılanmalara yönelik kapsamlı bir siber casusluk operasyonu olarak tanımlanabilir.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Bu operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Sibel Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve siber suç şebekesinin 4 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

MİT'in yaptığı incelemeler sonucunda vatandaşlara ait kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayarak yata dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu tespit üzerine düğmeye basıldı bu operasyonda.

Sibel Güvenlik Başkanlığı da gerekli teknik desteği Milli İstihbarat Teşkilatı'na sağladı. Bu detayın altını çizmek gerekiyor. Operasyon kapsamında casusluk yapılanmasına dönük veri depolama aygıtları, örgütsel iletişim amaçlı kullanılan teknik cihazlar bulundu. Bu cihazlara da el konuldu. Tüm bu cihazların şifrelerinin çözülmesi içerisindeki datanın alınması için gerekli teknik çalışmanın yapıldığını da belirtmemiz gerekiyor.

Ayrıca MASAK da bu operasyonun bir ayağını ifade ediyor demiştik. MASAK tarafından yapılan incelemede. Yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferi üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketinin çok aşamalı transferlerle neredeyse takip edilemeyecek hale getirildiği ifade ediliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MASAK'ın çalışması sonucunda tüm bu izler belirlenmiş oldu.

Haberin Devamı

Yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı. Bir siber casusluk ağına dönük operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelmiş oldu.