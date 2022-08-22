MİT’ten Kamışlı’da nokta atışı

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) örgütü PKK/YPG’nin yeni katılanlara silah kullanma, bomba yapımı ve suikast yöntemlerini öğreten ‘Hebat Derik Akademisi sorumlusu’ Mıhyedin Gulo’yu takibe aldı. Gulo’nun Suriye Kamışlı’da olduğu belirlenince operasyon için planlama yapıldı. Detaylı çalışmaların ardından Kamışlı’ya sızan MİT ajanları Gulo’yu etkisiz hale getirdi. Operasyonun ardından MİT ajanları, bölgeden ayrılarak Türkiye’ye giriş yaptı.

Gulo, terör örgütüne yeni katılanları silah, bomba ve suikast konularında eğitiyordu. Gulo’un, Türkiye ve Suriye’de bulunan birliklere yönelik birçok eylemin koordinesi ve planlamasında etkin rol aldığı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekâtları’nda örgüt saflarında faaliyet gösteren Mıhyedin Gulo, son olarak Suriye Haseke bölgesinde YPG’ye ait ideolojik-silahlı eğitim merkezinde sorumlu düzeyde bulunuyordu.