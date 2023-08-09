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MİT’ten İzmir’de göçmen operasyonu

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#MİT#İzmir#Jandarma
MİT’ten İzmir’de göçmen operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

İzmir’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli gerçekleştirilen operasyonda, Karaburun ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 2’si yabancı uyruklu 7 organizatör ve 162 kaçak göçmen yakalandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eşzamanlı yapılan operasyonda 162 kaçak göçmen ile 2’si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yasadışı geçişleri organize ettikleri belirlenen 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yasadışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#MİT#İzmir#Jandarma

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