MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK/KCK mensubu Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Rojda Azad' kod adlı Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı ve silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulunan terörist Sebat, son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer aldı. 'Çirav Cudi' kod adlı Serhat Erdoğan ise 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren terörist Erdoğan, son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer aldı.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI BELİRLENDİ

MİT'in istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrenildi, yerleri tespit edildi ve operasyon kararı alındı. Haklarında 'terör' suçundan aranma kaydı bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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ROJDA AZAD KOD ZEHRA SEBAT KİMDİR?

Rojda Azad kod Zehra SEBAT, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak’ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra SEBAT son olarak Hakurk’ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

ÇİRAV CUDİ KOD SERHAT ERDOĞAN KİMDİR ?

Çirav Cudi kod Serhat ERDOĞAN, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak’taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat ERDOĞAN son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.