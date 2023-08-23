×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#PKK#MİT#Bekir Kına
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 10:42

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde mahir akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen 'Bawer Botan' kod adlı Bekir Kına'yı Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.

MİTten Irakta nokta operasyon PKKnın suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına etkisiz hale getirildi

Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PKK#MİT#Bekir Kına

BAKMADAN GEÇME!