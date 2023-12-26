MİT’ten Irak’ta nokta atış

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Irak’ın Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan terör örgütü PKK’nın Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusu “Ali Xebat” kod adlı Erdinç Bolcal, MİT tarafından takibe alındı. Daha önce İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde terör örgütü adına ideolojik eğitim veren terörist, aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu. Daha sonra Kuzey Irak'a geçerek Süleymaniye ve Kerkük'te terörist faaliyetlerde bulundu.

EYLEM PLANLIYORDU

MİT saha ajanları tarafından takip edilen Bolcal’ın, Kerkük’teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Türkiye’ye yönelik eylemler için de teröristlere eğitim ve talimatlar veren teröriste yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Uygun yer ve zamanın oluşmasından sonra Irak’ın Süleymaniye kentine düzenlenen nokta operasyon ile Bolcal ve beraberindeki örgüt üyeleri etkisiz hale getirildi.