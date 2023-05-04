MİT'ten Irak'ta kritik operasyon... PKK'nın sözde eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi

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PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş, Türkiye'ye yönelik eylemleri nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik eylemlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan kampların genel sorumlusu olan Gümüş'ün, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğu öğrenildi. 2022 yılından bugüne kadar saha ajanları tarafından takibe alınan Gümüş, MİT tarafından Gara'da yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA SALDIRIDA YER ALDI

Terörist Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK'ya katıldıktan sonra Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda saldırıda yer aldı. 1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato Dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü. 2008'de Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Gara'da Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı. PKK/KCK sözde halk savunma merkezi eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği 'mahir akademilerinin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK içinde, Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçılar arasında sayılıyordu. (DHA)