×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'lı terörist Zilan Azak etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK/KCK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 09:48

MİT, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

MİT, örgüt içindeki ajanlarından alınan bilgilerle PKK/KCK'lı 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Hakurk bölgesinde terör örgütü adına keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de bulunan terörist, bulunduğu konum tespit edilerek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Zilan Azak, 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakıp, PKK/KCK'ya katıldı. Irak'ın Gara bölgesinde silahlı eğitim aldı. Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi. Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#PKK/KCK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!