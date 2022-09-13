MİT’ten Halifan operasyonu! Suikast timi yok edildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, hakkında yakalama kararı bulunan ‘Şahan’ kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin anlık istihbaratla Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu öğrendi. Kısa sürede harekete geçerek PKK’lı grubun izini dağlık alanda buldu. MİT yaptığı çalışma kapsamında Şahan kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki teröristi, 5 Eylül’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.





Terörist Aksaç, PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015 yılında Türkiye’den kaçarak PKK’nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam etti. Örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alınan Aksaç, metropollere gönderilmeye hazırlanırken MİT’in takibine girdi.