MİT’ten Hakurk operasyonu

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün üst yöneticilerinin TSK’nın Hakurk’taki harekât bölgesine yönelik eylem talimatı verdiğini tespit etti. Söz konusu talimatın terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan PKK’lı terörist “Ronahi Dilhvin” kod adlı Vesile Duran ve “Arin Tolhildan” kod adlı Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktarıldığının belirlenmesi üzerine takip başlatıldı.

Saha ajanları tarafından takibe alınan Duran ve Öklü yönelik operasyon başlatıldı. Hakurk bölgesine eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine giden Duran ve Öklü nokta operasyonla öldürüldü. Öklü’nün 2019’da etkisiz hale getirilen PKK’lı “Tolhildan Zevki” kod adlı Vedat Öklü’nün kardeşi olduğu ortaya çıktı.