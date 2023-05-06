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MİT’ten Gara’ya nokta operasyon

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#PKK#Gara#MİT
MİT’ten Gara’ya nokta operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği nokta operasyonla PKK’lı terörist Neçirvan Seven’i öldürdü.

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Türkiye’de sokak eylemlerinde ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırı olayında yer alan PKK’nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven’in, Irak’ın kuzeyine geçtiği belirlendi. MİT, Gara bölgesinde katıldığı birçok eylem ve yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü nedeniyle Seven’i hedef listesine aldı. Terör örgütü açısından kritik öneme sahip malzemeleri temin eden Seven, MİT’in saha ajanları tarafından takibe alındı. Saha ajanlarının verdiği bilgiler kapsamında son olarak Gara’ya geçtiği belirlenen Seven, nokta operasyonla öldürüldü. 

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#PKK#Gara#MİT

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