MİT’ten Gara’da operasyon: PKK kuryesi öldürüldü

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kadri Encu’yu ilk defa Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe aldı ve uzun soluklu bir çalışmayla izlemeye devam etti. MİT, son olarak Kadri Encu’nun Gara’ya geçtiğini öğrendi. MİT’in kurduğu ajan ağı, Kadri Encu’nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah ve mühimmatların aktarılmasında rol aldığı bilgisine ulaştı. MİT’in yerdeki unsurları Irak’taki Pençe operasyonlarına karşı eylem yapma hazırlığındaki terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri Encu tarafından sağlandığını tespit etti.

AJANLAR TAKİP ETTİ

Bunun üzerine MİT operasyon için hazırlıklara başladı. MİT, ‘Doğan’ kod adlı Kadri Encu’yu adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirirken, hassas bir takiple Gara’da yeni bir eylem grubunun toplandığı belirlendi. Daha sonra MİT’in yerdeki ajanları, Encu’nun eylem grubuyla toplantı yapacağını öğrendi ve operasyon için düğmeye basıldı. MİT, nefes kesen takip sonrası Kadri Encu’yu diğer örgüt üyeleriyle birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirdi.

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DURAN KALKAN’IN KORUMALIĞINI YAPTI

PKK/KCK’lı terörist Kadri Encu, örgütün kırsal kadrolarına 2006’da katıldı ve Irak/Zap alanında, Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Irak/Haftanin alanına geçerek örgütün kurye çalışmalarına katıldı. Kadri Encu, 2015-2017 yılları arasındaise terör örgütü PKK/KCK’nın elebaşlarından Duran Kalkan’ın korumalığını yaptı.