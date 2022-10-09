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MİT'ten Gara'da operasyon! Ökkeş Develi etkisiz hale getirildi

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#MİT#Gara#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 09:49

 MİT’in Irak'ın Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla yaralı PKK/KCK mensuplarına ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi.

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Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri’nin üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanması içerisinde çeşitli görevler aldığı öğrenildi. İlerleyen yıllarda eğitimini yarıda bırakarak örgütün kırsal kadrolarına katılan Ökkeş Deveri’nin silahlı eğitimlerini tamamlaması akabinde çok sayıda eyleme katıldığı tespit edildi. Örgüt içerisinde hızla yükselen Ökkeş Deveri, kritik hedefler listesine dahil edildi.

PKK saflarına 2010 yılında Tokat'tan katılan Ökkeş Deveri, yurt içerisindeki faaliyetlerinden sonra Irak Kandil'e geçti. Irak'ta uzun yıllar Zap, Metina, Hakurk alanlarında yaralı örgüt mensuplarına ilk yardım tedavisi veren ekip içinde yer alan terörist, örgüt yönetimi tarafından 2021 yılında Irak Gara bölgesinde sözde Sağlık Komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

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Gara'da bulunan MİT'in saha ajanları, Ökkeş Deveri için titiz bir çalışma başlattı. Ökkeş Deveri'nin örgüt yaşantısına tamamen nüfuz eden saha ajanları, Deveri ve yakın koruması PKK'nın sözde Özel Güç mensubu Kemal Pir kod adlı Kayhan Kartal'ı etkisiz hale getirmek için operasyonel safhaya geçti. Gerçekleştirilen nokta operasyonla terörist Ökkeş Deveri ve koruması Kayhan Kartal etkisiz hale getirildi.

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#MİT#Gara#Operasyon

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