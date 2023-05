MİT'ten Gara'da nokta operasyon: PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

Türkiye'de sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içinde yer alan PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleştirdiği eylemler ve burada yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven'in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi. Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde Gara'ya geçtiği tespit edilen Seven, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Neçirvan Seven, 2015 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2015 Şubat ayı öncesinde ise Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulundu. Suriye/Ayn-El Arap bölgesinde KONGRA-GEL(PKK)/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasında gerçekleşen çatışmaları protesto etmek amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldı. Seven'in en son Irak/Gara alanında faaliyet gösteren özel güç mensuplarının ihtiyaçlarını, lojistik sorumlusu olarak karşıladığı tespit edildi.