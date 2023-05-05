Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten Gara'da nokta operasyon: PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Gara#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 09:51

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu 'Firaz Zilan' kod adlı Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

Türkiye'de sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içinde yer alan PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleştirdiği eylemler ve burada yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven'in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi. Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde Gara'ya geçtiği tespit edilen Seven, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Neçirvan Seven, 2015 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2015 Şubat ayı öncesinde ise Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulundu. Suriye/Ayn-El Arap bölgesinde KONGRA-GEL(PKK)/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasında gerçekleşen çatışmaları protesto etmek amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldı. Seven'in en son Irak/Gara alanında faaliyet gösteren özel güç mensuplarının ihtiyaçlarını, lojistik sorumlusu olarak karşıladığı tespit edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Gara#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı
Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles
Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni