MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

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MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir'in 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra takip ettiğini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK'lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak/Gare'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi. MİT, hedefindeki terörist için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi ve yakın takibe aldı. Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisi de edinildi.
SÖZDE SORUMLULAR ARASINDA GÖREV ALIYORDU
Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015'te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekat bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak/Gare alanı sorumluları arasında görev alıyordu.