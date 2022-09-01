MİT’ten Gara operasyonu... PKK’nın bombacısı öldürüldü

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AVRUPA’dan PKK’ya katılan ve örgütün özel güç mensuplarına saldırı-sabotaj eğitimleri veren, sözde akademiler sorumlusu “Rezan Amed” kod adlı Ümit Tarhan, MİT saha ajanlarınca izlenmeye başlandı. Türkiye’ye yönelik eylemlere katılan, eylemlerde kullanılan patlayıcıları hazırlayan ve örgüt bombacıların eğitimini bizzat veren Tarhan, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine alındı. Tarhan’ı yakın izlemek için örgütün kritik kamplarından Gara’ya görevlendirilen MİT saha ajanları, Tarhan’ı adım adım izlemeye başladı. Saha ajanlarının gönderdiği istihbari bilgiler izlenirken son olarak Avrupa’dan temin edilen elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için Gara’dan ayrılan Tarhan’a yönelik operasyon kararı alındı. MİT operasyonel ekipleri, nokta operasyonla Tarhan ve beraberindeki bir teröristi, Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara’da etkisiz hale getirdi.

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SALDIRI EĞİTİMİ

Almanya Berlin’de örgüte bağlı yapılar içinde aktif olarak görev alan Tarhan, 2009 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldı. Kandil alanında 2010’da basın çalışmaları yürüten ve ardından sözde özel güç arşiv biriminde görev alan Tarhan, 2015 yılında Suriye Ayn el Arab’a (Kobani) geçerek saldırı- sabotaj birimi içinde “sorumlu” olarak yer aldı. Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı ve bombaların geçirilmelerini organize eden Tarhan, bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları ise bizzat kendisi hazırladı. Örgüt mensuplarını patlayıcı hazırlama konusunda eğiten Tarhan, 2017 yılında tekrar Irak’a geçti. Avrupa’dan patlayıcı malzeme teminini üstlendi, ‘terör akademisi’nde saldırı-sabotaj eğitimleri verdi.