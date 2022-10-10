MİT’ten ‘Gara’ operasyonu

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Deveri’nin her adımını yakından takip eden saha ajanları, uygun yer ve zaman oluşunca operasyon için düğmeye bastı. Yapılan nokta operasyonla ‘Kendal Pirsus’ kod adlı Ökkeş Deveri ve yakın koruması ‘Kemal Pir’ kod adlı Kayhan Kartal etkisiz hale getirildi. PKK’ya 2010 yılında katılan Ökkeş Deveri, Kandil’e geçerek Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde faaliyete başlamıştı.

FIRAT KALKANI’NDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek” denildi.