MİT’ten DEAŞ’a operasyon! En tepedeki Türk yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaptığı istihbari çalışmalarında Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan alanına gelen DEAŞ üyelerinin geçişlerinin Türk kökenli ‘Abu Yasir Al Turki’ kod adlı Özgür Altun tarafından organize edildiğini belirledi. DEAŞ’ın medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten ‘en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi’ olduğu tespit edilen Altun’un Afganistan’da faaliyet gösterdiği ve Pakistan’a geçmeyi planladığı bilgisi alındı.

PAKİSTAN- AFGANİSTAN SINIRDA

MİT, Pakistan istihbarat teşkilatı ISI ile bilgi paylaşımında bulunarak Altun’un takibini sağladı. MİT’in bilgilendirmesi sonrası ISI, yaptığı nokta operasyon ile Altun’u Pakistan-Afganistan sınırında yakalayarak Türkiye’ye sınır dışı etti. Türkiye’ye getirilen Altun’un DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) içerisinde üst düzey Türk Medya sorumlusu olduğu, Türkiye’den Afganistan-Pakistan’a geçen DEAŞ üyelerinin geçişlerini organize ettiği belirlendi. DEAŞ’ın medya organlarında Türkçe yayınlar yapan Altun’un DEAŞ’ın hücrelerine eylem talimatları verdiği, son olarak ise Türkiye ve Avrupa’da sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem yapmaları için talimat gönderdiği öğrenildi.

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EYLEMLERE TEŞVİK



Altun ilk sorgusunda, “Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını organize ettiğini, DEAŞ yayın organlarını yönettiğini, İngilizce ve Türkçe yayınlar yaptığını, dünya çapında örgüt üyelerini eylemlere teşvik ettiğini, örgüte eleman kazandırma, lojistik ve finans faaliyetlerde bulunduğunu” söyledi.