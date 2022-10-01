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MİT’ten DEAŞ’a operasyon

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#MİT#Suriye#DEAŞ
MİT’ten DEAŞ’a operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

MİT, Suriye’de terörden temizlenen bölgelerde DEAŞ’ın “eylem hücresi”ni deşifre etti. Yerel güvenlik güçlerinin desteğiyle hücreye yönelik yapılan operasyonda 1 DEAŞ’lı öldürülürken, eylem hazırlığındaki 18 DEAŞ’lı yakalandı.

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Yakalanan DEAŞ’lı hücre üyelerinin Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttükleri, TSK’ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yaptıkları belirlendi. Ağustos ve eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulundukları belirlenen DEAŞ’lıların, Mehmetçiğe yönelik sansasyonel eylem için de hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat da ele geçirildi. DEAŞ’ın hücrelerinde yapılan aramalarda 350 kilogram TNT patlayıcı, 20 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP), 14 boş EYP düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 AK-47 tüfek, 3 lav silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 tanksavar silahı, 12 tanksavar mühimmatı, 5 tane 107 milimetrelik havan mühimmatı, 2 taarruz tipi el bombası, 4AK-47 şarjörü ve çeşitli silahlar ile mühimmat çıktı.

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#MİT#Suriye#DEAŞ

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