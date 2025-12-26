×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten DEAŞ'a kritik operasyon! Yeni yılda eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#DEAŞ#Operasyon
MİTten DEAŞa kritik operasyon Yeni yılda eylem hazırlığında olan terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 10:12

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Malatya'da düzenlediği ortak operasyonda, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin yakalandı.

Haberin Devamı

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı için DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar sonucunda İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı. 

Gözden KaçmasınVepara hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararıVepara hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararıHaberi görüntüle

ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, şüpheliye ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. İncelemeler sonucunda DEAŞ'lı Burtakuçin'e ait materyallerde; DEAŞ'a ait yazılımların, DEAŞ'ın sözde bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyalarının, DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi. 

Haberin Devamı

Gözden KaçmasınFutbolda bahis soruşturması: 14ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı'Futbolda bahis' soruşturması: 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMeteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Sıcaklıklar 10 derece düşecekMeteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece düşecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#DEAŞ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!