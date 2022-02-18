MİT’ten bombacı teröriste operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 8 Ocak’ta Şanlıurfa’nın Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırının talimatını veren ve terör örgütü PKK’nın ‘Suriye’deki bombalı eylemler sorumlusu’ olarak bilinen ‘Hebat Gever’ kod adlı Süleyman Orhan’ı yakın takibe aldı. Terörist Orhan ve yakın koruması Amude bölgesinden Türkiye’ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı sırada, MİT’in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Orhan’ın öldürülmesiyle PKK’nın Suriye’deki eylem gücüne darbe vurulduğu bilgisini de paylaştı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Akçakale’deki saldırıda Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit düşmüştü. Orhan, 2020’de Resulayn’da 2, Tel Abyad-Suluk’ta 3, yine Resulayn’da 2 askerin şehit düştüğü saldırıların da talimatını veren kişi.