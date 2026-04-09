MİT’ten ateşkeste etkin rol

Bu kapsamda, MİT başlangıçta çatışmaların önlenmesi için tüm taraflarla yoğun temaslarda bulundu. Savaşın başlamasından sonra MİT, hem ABD-İsrail hem de İran ile temasa geçerek çatışmanın yayılmasının ve tırmanmasının önlenmesi, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi, krizin tırmanmasını önleyecek mesajların iletilmesi, çatışmanın durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesi hususlarında önemli rol oynadı.

İRAN’A MESAJLAR

Bu süreçte, MİT Başkanlığı tarafından ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle yürütülen temasların Türkiye’nin bölgenin güvenlik mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı muhataplarıyla süregelen irtibat kanallarını bu dönemde yoğun şekilde kullanan MİT, çatışmanın durdurulmasına dair öneri ve mesajlarını sürekli bir şekilde iletti.

TARAFLAR MUTABAKATA BAĞLI KALMALI

- Dışişleri Bakanlığı: “Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz.”

ATEŞKESTEN SONRA

- Ateşkes kararının ardından Tel Aviv’de sığınaklar boşaltıldı.

Tahran’da caddelerde sevinç gösterileri vardı.