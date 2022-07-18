MİT’ten ‘Apollo’ya 2. dalga

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın silahlı eğitim verdiği “Apollo Akademileri”nden sorumlu üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Mayıs 2021’te öldürülen “Sofi Nurettin” kod adlı Halef El Muhammed’in yerine, Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen İzzettin İnan’ı etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

TOPLANTIDA VURULDU

Saha ajanları, aylarca süren çalışmaları sonucu İzzettin İnan’ın en yakınına kadar girerek güven kazandı. İnan’ın faaliyet detaylarının öğrenilmesinden sonra operasyon için en doğru zaman belirlendi. Terörist İnan’ın örgüt kadrolarına verilecek eğitim hazırlıkları kapsamında iki örgüt kadrosuyla toplantı halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, operasyon hayata geçirildi ve teröristler etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığının teyit edilmesi üzerine, MİT, operasyonda görev alan sahadaki ajanlarını, bölgeden güvenli bir şekilde çıkardı. MİT’in, Apollo Akademiler sorumlularına yönelik operasyonlarının başta Murat Karayılan olmak üzere örgütün üst düzey yöneticileri arasında ciddi endişeye yol açmaya başladığı bildirildi.



MİT, iki hafta önce de Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde “Apollo Akademileri”nde özellikle kadın teröristlerin eğitiminden sorumlu Hanım Demir’i düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirmişti.

Haberin Devamı

SURİYE SORUMLUSU

İzzettin İnan, terör örgütüne 1992’de katıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerin talimatını verdi. 2008 yılı sonlarında Amanoslar sorumlusu olarak gönderildi. 2012 yılında Kuzey Irak’a geçen İnan, 2014 yılında Suriye’de görevlendirildi.