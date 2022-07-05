MİT’ten Apollo operasyonu

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ta düzenlediği bir operasyonla terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde ‘PKK/HPG konseyi’ üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR’ın yöneticisi Hanım Demir’i etkisiz hale getirdi.

MİT, ‘Berfin Nurhak’ kod adlı terörist Hanım Demir’i Kuzey Irak’ta takibe aldı. MİT’in Gara alanındaki saha ajanları, teröristi adım adım takip etti. Her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edilerek en uygun zaman beklendi. Terör örgütüne ait ‘Apollo Akademileri’nde eğitim alan diğer teröristlerle birlikte yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesiyle harekete geçildi. Demir ile beraberindeki PKK’lılar, Gara’da etkisiz hale getirildi.

SİLAH EĞİTİMİ VERDİ

Hanım Demir, PKK’ya 1990’lı yıllarda katıldı. 2000’li yılların başında Kandil’e geçen terörist güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldı. 2014 yılında YJA-STAR sorumlusu olarak Irak’ın Sincar bölgesine geçen Demir, 2017’de örgütün kadın yapılanmasında meclis üyesi oldu.

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2021’de, örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimlerin verildiği ‘Apollo Akademiler’ sorumlusu Halef El Muhammed’in yine MİT operasyonuyla öldürülmesi sonrası bu akademinin başına getirildi.