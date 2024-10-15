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MİT'ten Afrika'da kritik operasyon: Ahmet Baykara yakalandı

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#MİT#El Kaide#Terör
MİTten Afrikada kritik operasyon: Ahmet Baykara yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:43

MİT, Suriye’deki TSK üslerine yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’yı Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etti.

Terörist Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığı belirlendi.

TSK'YA YÖNELİK EYLEMLERİN PLANLAYICISI VE UYGULAYICISI

TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.

Terörist Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği öğrenildi.

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MİTten Afrikada kritik operasyon: Ahmet Baykara yakalandı

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#MİT#El Kaide#Terör

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