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MİT’ten 170 km. derinlikte operasyon

#MİT#Terörle Mücadele#PKK
MİT’ten 170 km. derinlikte operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak’ın Kerkük kentinin kuzey kırsalında düzenlediği bir operasyonla terör örgütü PKK’nın kadın yapılanması YJA-STAR ve PAJK’den sorumlu terörist Taybet Bilen’i etkisiz hale getirdi. “Şilan Guyi” kod adlı PKK’lıyla birlikte iki kadın terörist de operasyonda öldürüldü.

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Güvenlik kaynakları, MİT’in ilk kez Türkiye sınırından 170 kilometre derinlikte Kerkük’ün kuzey kırsalında operasyon düzenlediğine dikkat çekti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Taybet Bilen, bölgedeki yerel kaynaklar tarafından uzun süre takip edildi. MİT, uygun zamanda operasyon için düğmeye basarken Bilen ile birlikte iki PKK’lı terörist de etkisiz hale getirildi.

Taybet Bilen, 1999 yılında Mahmur Kampı’nda PKK’ya katıldı. 2004-2007 yıllar arasında Şırnak/Gaber bölgesinde terör örgütünün eylemlerinin organize eden Bilen, 2013 yılında örgütün Suriye kolunda görevlendirilerek 2015’de Ayn El Arap’ta (Kobani) buradaki kadın teröristlerin başına getirildi. Kamışlı bölgesinde de faaliyette bulunan Bilen, 2019’da PKK/KCK Sincar, bu yıl başında da Gara sahası kadın sorumlusu oldu.

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#MİT#Terörle Mücadele#PKK

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