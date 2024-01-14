MİT’ten 160 km’de PKK’ya darbe

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Irak’a geçmesinin ardından Süleymaniye kentinde yerel halk üzerinde örgüte destek ile katılım için baskı ve şantaj yapan Aydın’ı hedef listesine alan MİT, saha ajanlarını görevlendirdi. Uzun süre izlenen ve hakkında istihbarat toplanılan Aydın’ın saklandığı bölge tespit edildi. Terörist, Türkiye sınırından 160 kilometre derinlikte, Irak’ta düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK’nın Avrupa’daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer alan Aydın, son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/KCK adına Avrupa’da terörist toplamaya çalışıyordu.