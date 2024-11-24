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MİT’ten ‘100 yıllık’ koleksiyon

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#MİT#Milli İstihbarat Teşkilatı#Suriye
MİT’ten ‘100 yıllık’ koleksiyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarihinden belge ve fotoğrafların yer aldığı “100 Yıllık” adlı çalışmayı internet sayfasında yayımladı.

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MİT’in internet sitesindeki “Özel Koleksiyon” bölümünde bulunan “100 Yıllık” sekmesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olanların da arasında bulunduğu bir dizi tarihi fotoğrafın yanı sıra çeşitli belgeler erişimine açıldı.

ZAMAN TÜNELİ GİBİ...

“100 Yıllık” isimli sekme altında, Trablusgarp, Kafkas İslam Ordusu, Kut’ül Amare, Suriye ve Doğu Afrika bölümleri bulunuyor. Bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Nuri Conker ile Trablusgarp Cephesi’nde yakın istişarelerde bulunduğu fotoğraf ve Atatürk’ün Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen yerel Trablusgarp kıyafetiyle çekilen fotoğrafı dikkati çekiyor. Atatürk’ün, Trablusgarp Cephesi’nde kurmay binbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada Fuat Bulca ile sohbet ettiği anları gösteren 1911 tarihli, Derne’de yerel kıyafetlerle denetleme yaptığı 1912 tarihli fotoğrafları da yer alıyor.

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#MİT#Milli İstihbarat Teşkilatı#Suriye

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