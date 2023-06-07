MİT’te devir teslim

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, MİT’teki tören ve devir teslime ilişkin edindiği bilgiye göre şu ayrıntıları aktardı: “Hakan Fidan, bir gün önce teşkilatıyla vedalaşmıştı, duygusal anlar yaşanmıştı. Bugün de İbrahim Kalın’ı teşkilata tanıştırdı. Hem Hakan Fidan hem İbrahim Kalın MİT karargahında konuşma yaptılar. Hakan Fidan tüm teşkilata İbrahim Kalın’ı tanıttı, yakın arkadaşı olduğunu da ifade etti. Bu konuşmaları özel bir fotoğraf karelerinde görüyorsunuz. İbrahim Kalın 6 önemli başkanlıktan, özel brifingler almaya başladı. Bu brifingler çerçevesinde teşkilatı daha yakından tanıyacak ve çalışmaları sürdürecek. Edinilen bilgilere göre, Hakan Fidan’ın çalışma yöntemleri farklıdır, Dışişleri Bakanlığı’nda da kendine özgü bir yapılanmaya gidebileceğini söyleyebiliriz.”



HAKAN FİDAN ARTIK RESMEN TWİTTER’DA



MİT Müsteşarlığı döneminde sosyal medya kullanmayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni görevinin üçüncü gününde Twitter’a girdi. Görevini Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na atanan İbrahim Kalın’a devrettikten sonra ilk tweet’ini atan Hakan Fidan “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın’a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı makamında çekilen yeni fotoğrafı ile profil oluşturan Fidan’ın Twitter hesabı açıldıktan hemen sonra binlerce kişi tarafından takibe alındı.

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MOORE’DAN KALIN’A ESPRİLİ KUTLAMA

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na getirilen İbrahim Kalın’ı sosyal medya üzerinden tebrik etti. Moore daha önce Hakan Fidan’ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlediğini hatırlatarak, “Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak, eski dostum İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun” dedi.