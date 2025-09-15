Miting öncesi dayanışma ziyareti

Haberin Devamı

Desteği için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a teşekkür eden Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ortada CHP içi bir meydan muharebesi var. Fakat bakıyorsunuz, CHP Genel Başkanı bizi suçluyor, kendi bataklığına bizi de çekmeye çalışıyor. Biz bu kavganın, kaosun, CHP’nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız” ifadelerinin sorulması üzerine Özel şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’ın sürekli ve üzerinde durduğu konu: Aslında vatandaşın her şeyin farkında olduğunun, bunun anketlere yansıdığının farkında. Ve şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Vatandaş biliyor ki, burada yaşanan her şeyden AK Parti’nin ortaya koyduğu siyasi mühendislik, hazırlamış olduğu kumpas planı ortadadır ve onun dahilinde olmaktadır.

Haberin Devamı

KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Bize, ‘Beykoz Belediye Başkanı AK Parti’ye geçecek’ diyen belediye başkan vekili, dün (önceki gün) AK Parti’ye katıldı, rozet taktılar. Dört başı mamur bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Manavgat’ta yolsuzluğun ortaya çıktığı dakika ben gereğini yaptım. Bana diyor ki, ‘32 saatlik görüntü vardı.’ Arkadaşlarımız 32 saatlik bütün görüntülerden aslında gördüğümüz, o sahnenin orada başlamadığını, o kutunun oraya nasıl konulduğunu içeriye giren polislerin bildiğini, baklavacının dışarıda polislerle temasını görüntülerden önce ispatladık. Şimdi Sayın Erdoğan’a söylüyorum, hodri meydan.

KABATAŞ GÖRÜNTÜLERİ

Ben Manavgat iddianamesiyle birlikte görüntüleri yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam görüntülere göre iddianame yazacaksınız. Ama sen, ‘Cuma günü yayınlayacağım’ dediğinden beri ‘Kabataş İskelesi’nin önünde başörtülü bacıma saldırdılar’ dediğin görüntüyü, o gün senle bir izlediğini iddia eden herkes itiraf etti; ‘öyle bir görüntü yok.’ Bana diyorsun ya ‘Haysiyetin varsa görüntüleri yayınla.’ Benim haysiyetim var, iddianameyle birlikte göstereceğim görüntüleri. Senin haysiyetin varsa Gezi’deki görüntüleri yayınla. Üzerinden bir cuma değil, 52 cuma değil, 620 cuma geçmiş.”

Özel, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonla ilgili olarak da “Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada, geçen hafta ‘AK Parti’ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz’ teklifi aldığını, ondan önce de daha iki kez yani toplam üç kez AK Parti’ye davet edildiğini, bu daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını biliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR

Özdağ da toplantıda, “Halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da tehdit ve parti değiştirilmeye zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil, halkın iradesine yönelik bir operasyon. CHP’nin düşman ceza hukukuyla parçalanmaya çalışıldığını, bölünmeye çalışıldığını görüyoruz” dedi.

CHP KOLAY LOKMA DEĞİLDİR

CHP Lideri Özel, kurultay davası öncesinde Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. “Ne yazık ki iktidara demokratik olarak tehdit olan kim varsa, bugün iktidarın hedefindedir” diyen Özel, özetle şunları söyledi: “Bugün hedefte olan sadece CHP değil, Türkiye’deki demokrasidir. CHP kolay lokma değildir. CHP, Türk milletinin partisidir. Hangi adımı atarsanız atın, bizden geri adım görmeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Bu dava siyasidir, iddialar iftiradır. Arkadaşlarımız masumdur. Yapılan darbedir, direneceğiz. Buradan Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Gaziosmanpaşa istemiyor, Bayrampaşa seni istemiyor, Beykoz seni istemiyor, Aydın seni istemiyor, Türkiye seni istemiyor. Kendine güveniyorsan 2 Kasım’da getir sandığı.

Haberin Devamı

KÖTÜLÜĞÜN YOLUNU KAPAYIN

AK Parti’nin tek umudu yargı kolları başkanı Akın Gürlek’tir. Onun yargı darbesidir. O mahkemeler hukuk ilkelerine göre değil, karşısındakinin yakasındaki rozete göre karar vermektedirler. AK Partililere, MHP’lilere sesleniyorum. Kötülüğün yolunu kapayın. Kötülüğün sonu hepimize felakettir. Bu iktidar demokrasi istemiyor. Biliyorlar ki, demokrasi olsa sandıktan çıkmayacaklar, barış olsa bu milleti kutuplaştıramayacaklar ama ant olsun ki, adaleti de demokrasiyi de barışı da biz getireceğiz.”