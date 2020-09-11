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Gündem
Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

MİT'in Ukrayna'da düzenlediği operasyonla yakalanan PKK'lı İsa Özer adliyeye getirildi

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MİT'in Ukrayna'da düzenlediği operasyonla yakalanan PKK'lı İsa Özer adliyeye getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

MİT'in Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. 

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. 

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